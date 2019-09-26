Подравшихся с росгвардейцами боксеров наказали

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что участники конфликта в гостинице Екатеринбурга понесут дисциплинарное наказание. Об этом сообщается на сайте организации.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что российские боксеры устроили в отеле шумную вечеринку, переросшую в конфликт. Источник канала заявила, что спортсмены поссорились в караоке и «пытались драться». Baza опубликовала видео, на котором один из участников конфликта назвал себя членом Федерации бокса России. Он заявил, что, «когда боксеры дерутся, бронежилет не поможет».
В федерации инцидент назвали «разговором на повышенных тонах».
«Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание — месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своём регионе», — подчеркнул Кремлев.
Участники конфликта признали вину и принесли извинения. Кремлев подчеркнул, что в боксерском сообществе такое поведение недопустимо.
«У нас нет права на ошибку. Это исключительный случай. Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже», — заключил он.
Ранее Кремлев рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК, что конфликт между спортсменом Владиславом Носовцом и тренером Шамилем Пирнаевым произошел из-за обсуждения тренировок и бокса. По его словам, они уже помирились. Также Кремлев опроверг сообщения об угрозах боксеров в адрес сотрудников Росгвардии, которых вызвали в отель.