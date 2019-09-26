«Не везло ему по жизни»

Кубинский лидер Фидель Кастро аплодировал ему стоя, а тренер Мохаммеда Али называл большим талантом. Олег Коротаев был одним из лучших боксеров СССР. Он провел 196 боев, проиграв лишь в девяти, и 160 побед одержал нокаутом. В США ему предлагали контракт на миллион долларов, но покинуть Союз спортсмен не мог. Возможно, поэтому карьера Коротаева в боксе оказалась хоть и яркой, но короткой. И завершилась она не тренерской работой, а тюремным заключением. За границу боксер все же попал, но лишь для того, чтобы найти там загадочную смерть. О ярких и темных эпизодах в жизни Олега Коротаева вспоминала «Лента.ру».

«Русский танк»

1970 год, Куба. Финал международного турнира имени Рикардо Кордова Кардин. Советский боксер Олег Коротаев нокаутирует местного спортсмена Луиса Бальеру. В зале — Фидель Кастро, он стоя приветствует Коротаева, а после боя предлагает подвезти его до гостиницы на личном автомобиле. Кубинский лидер подарил спортсмену мачете — ценный сувенир, который тот отвез на родину и хранил дома.

1971 год. Делегация советских боксеров, главная звезда которой — Коротаев («Русский танк», как его прозвали в прессе), прибывает в аэропорт Лас-Вегаса. Вот уже два года как между спортсменами из СССР и США проводятся соревнования, но в Штатах они не устраивались еще ни разу. Наконец американская публика увидела советских чемпионов, а они — реалии жизни за океаном.

На глазах сотен американцев Коротаев нокаутирует Марвина Джонсона (он в 1972 году станет бронзовым призером Олимпийских игр), а затем — Уильяма Ратлиффа, чемпиона США и спарринг-партнера Мохаммеда Али. Это не просто неожиданно — в зале на мгновение воцаряется мертвая тишина. Потом арена взрывается, а Коротаев победно вскидывает руки. За триумфом советского спортсмена наблюдал менеджер Али Анджело Данди. После поединка он связался с представителями советской делегации и сделал беспрецедентное предложение: контракт на миллион долларов с переходом в профессионалы и переездом в Штаты.

Олегу настоятельно рекомендуют отказаться. Уехать из Союза навсегда или, во всяком случае, надолго столь успешному спортсмену никто бы не дал. Так что на пресс-конференции он послушно говорит, что 250 миллионов соотечественников нельзя променять на миллион долларов, что не собирается оставаться в боксе надолго, а хочет посвятить себя науке. Тогда Данди дарит боксеру перстень с бриллиантами и сапфиром — на память и в знак уважения.

«Господь дает каждому человеку шанс на счастье, — много лет спустя писал Коротаев в своем дневнике. — Нужно только его не упустить и принять знак судьбы. Я остался честен перед родиной, перед близкими, перед самим собой. Да, я гордился собой. Но время проверяет все».

Возможно, то предложение Анджело Данди и было тем знаком, который Коротаев не принял.

«Поклониться мерзавцу я не мог»

Олег не мог знать, чем обернется для него запрет на переход в профессионалы. К тому же он надеялся добиться большого успеха на любительском уровне — мечтал об Олимпиаде. Ему было всего 22, он понимал, что прогрессирует быстро, и чувствовал себя уверенно. Не зря его считали лучшим боксером поколения. Только сбыться его мечтам было не суждено. Во многом потому, что против Коротаева был серьезно настроен человек, который решал все: главный тренер сборной СССР Анатолий Степанов

У них с Олегом был давний конфликт. Кроме того, Степанов отказывался контактировать с личным тренером боксера Георгием Джерояном. Ходили слухи, что Степанов берет взятки за участие спортсменов в международных стартах. Коротаев и Джероян не раз публично об этом заявляли, хотя других подтверждений этому нет.

«Этот человек разметал все мои надежды. Но поклониться мерзавцу я не мог», — вспоминал Коротаев.

«Когда тренером был Степанов, он подбирал людей в сборную не по их спортивным качествам, а по поведению и послушанию», — объяснял боксер и тренер Евгений Калмыков в документальном фильме «Несвободное падение. Олег Коротаев».

Так что на своем дебютном чемпионате Европы в 1970 году Коротаев остался в запасе. Вместо него на ринг вышел Владимир Метелев — и проиграл. Тогда Степанову было важно доказать всем, что ошибки в выборе спортсмена не было. Ему на руку сыграло то, что на одной из тренировок почти сразу после возвращения с турнира Коротаев получил травму — разрыв связок ноги. Операция, костыли, советы завершить карьеру, понижение стипендии — перспективы Олега становились все туманнее.

«У него постоянно была какая-то борьба: то травмы, то непонимание тренера… Не везло ему немножко по жизни», — говорил товарищ Коротаева по сборной Вячеслав Николаев.

Останется ли Олег в команде, должно было стать ясно после контрольного турнира в Ленинграде. Там он нокаутировал того самого Метелева. Тогда Степанову стали задавать вопросы, и он едва не лишился должности. Ее предлагали Джерояну, но тот отказался. Степанов остался на посту — готовить спортсменов к Олимпиаде в Мюнхене.

Окончательное формирование состава должно было состояться после чемпионата СССР. Коротаева все еще мучила травма, но он выиграл два боя. А в финале встретился с Николаем Анфимовым — неудобным для него соперником. Это был тяжелый поединок с пятью нокдаунами. Дважды в них оказывался Анфимов, трижды — Коротаев. К радости Степанова, бой остановили и победителем признали Анфимова. Теперь Коротаева можно было не брать на Игры, объяснив это здоровой конкуренцией. А тут еще Олег во время сборов нарушил режим и пришел на базу через полчаса после отбоя. Степанов положил на стол руководству требование: пожизненно дисквалифицировать Коротаева, а Джерояна лишить всех регалий. И это было сделано.

Не сойти с ума боксеру помогла супруга Татьяна. Они тогда только поженились.

«Не заладилась моя карьера»

Но на Играх-1972 советская команда провалилась, завоевав только две медали. Степанов был отстранен, а дисквалификацию Коротаева аннулировали. В июне 1973-го он отправился на чемпионат Европы в Югославию. В полуфинале ему противостоял Мате Парлов — чемпион Мюнхена. Хотя силы были примерно равны, советский боксер проиграл: Парлов рассек Коротаеву бровь, и Олега сняли с поединка. Парлову же он уступил и в финале первого чемпионата мира среди любителей на Кубе в 1974 году, и тоже из-за рассечения.

Коротаев сильно разочаровался в боксе, а серебряную медаль ЧМ считал поражением. Он писал: «Не заладилась моя карьера». Одновременно с этим появились далекие от спорта друзья: спортсмен стал ходить по барам, где проводил время в сомнительных компаниях. Один из таких походов в ресторан «Сказка» в Подмосковье стал роковым. Всеобщее веселье кончилось дракой: Коротаев несколько раз ударил Игоря Щелокова, сына министра внутренних дел СССР. На боксера завели уголовное дело и арестовали. Все это случилось за три дня до очередного первенства страны, в котором Коротаев должен был участвовать. Дело удалось временно замять, и боксера допустили до соревнований. В полуфинале он проиграл Анфимову и уже не вернулся на ринг.

Его имя стало мелькать в хрониках происшествий. А после того как Коротаев в гостинице «Варшавская» избил иностранца и отнял у него бумажник, на боксера написали анонимное письмо и адресовали его XXV съезду КПСС . В квартиру бывшего чемпиона пришли с обыском, конфисковали подаренное Кастро мачете, которое квалифицировали как холодное оружие. По неподтвержденной информации, там же нашли наркотики. Итог — пять лет колонии.

Срок Коротаев отбывал в Ярославле, а начальник колонии был большим поклонником бокса. Олегу обеспечили все условия для тренировок, но спорт бывшего чемпиона уже не интересовал. Он все больше погружался в криминальный мир, и к 1983 году многие авторитеты уже считали его своим. Среди друзей Коротаева называют, например, Отари Квантришвили , Леонида Завадского, Сергея Мамсурова и вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика).

Почти сразу после выхода на свободу Коротаев вернулся на зону: снова получил пять лет за очередную драку. Сначала сидел в Нижнем Тагиле, потом был переведен в колонию-поселение в Биробиджане. А в 1988 году бывшего спортсмена досрочно освободили. Он занялся бизнесом — производил спортивную одежду. Появились деньги и дорогой автомобиль, жизнь налаживалась.

Не разобрался

А потом все снова пошло под откос. Хотя связь Коротаева с какой-либо ОПГ подтверждена не была, проблемы начались именно из-за криминального прошлого (а возможно, и настоящего). Его успешный бизнес не давал покоя завистникам.

1992 год. О том, что жизнь Коротаева под угрозой, узнал Вячеслав Николаев, бывший боксер, который к тому времени уже стал сотрудником органов. Он предупредил Олега: «Есть информация, что тебя заказали. Что будешь делать?» Коротаев на это, по словам Николаева, ответил: «Сам разберусь». И после этого уехал в США — по его словам, заниматься бизнесом.

Чтобы оставаться за границей легально, бывший чемпион женился на гражданке США, не разведясь при этом с женой в России. Как ему это удалось, неизвестно. В Америке Коротаев стал вице-президентом туристической компании, главой которой была его новая жена. О семье в России бывший боксер не забывал: регулярно звонил, помогал материально. Собирался навестить родных в феврале 1994-го.

А 12 января его застрелили у входа в русский ресторан на Брайтон-Бич. Пуля вошла в затылок, Коротаев скончался на месте. Кто был заказчиком, кто исполнителем, каков мотив — полиция Бруклина выяснить так и не смогла.

«Действовал наемный убийца. Судя по всему, он не вызывал у Коротаева подозрений. Возможно, они даже сидели в ресторане за одним столиком. И только оказавшись на ночной безлюдной улице, киллер спокойно достал пистолет и выстрелил», — заявил тогда начальник группы по борьбе с организованной преступностью штата Нью-Йорк Грег Сташук.

Одним из предположений было то, что за убийством стояла русская мафия.

Тело Коротаева привезли в Россию, прощаться с ним на Ваганьковское кладбище пришли несколько сотен человек. Несмотря на сложности последних лет, он оставался всеобщим любимцем, большим спортсменом, на которого хотели равняться. Боксер Константин Кобцев вспоминал: «Он был простой, отзывчивый. Штаны последние отдаст, лишь бы товарищу помочь. Он был — может, это громко сказано — кристально честный человек».

Спустя 25 лет после трагедии ясности в деле Коротаева не прибавилось. В жизни чемпиона вообще было много странностей и роковых случайностей, которые трудно объяснить. Ему часто приходилось принимать судьбоносные решения. При этом главный выбор сделали за него: Коротаев «не променял 250 миллионов соотечественников на миллион долларов», но заплатил за это куда большую цену.