Непозволительно: боксер о пьяном дебоше

Российские боксеры не могут позволить себе ночью пьяными драться в баре во время чемпионата мира, заявил News.ru один из них — Глеб Бакши.

Мировое первенство по боксу прошло в Екатеринбурге 7-21 сентября. Вчера телеграм-канал «База» сообщил, что в ночь на 20-е в баре местного отеля «Хаят» пьяные боксеры, тренеры и функционеры сборной России подрались друг с другом, угрожали вызванным их разнять росгвардейцам, но все же были ими успокоены.

«Первый раз слышу об этом случае», — заявил Глеб Бакши.

Он, выигравший на ЧМ-2019 золотую медаль, допустил, что среди дебоширов были «какие-то» боксеры, но не члены сборной. Спортсмен объяснил это тем, что сборники на протяжении всего турнира находились в спортивном режиме и на виду у тренеров.