Кокляев прокомментировал бой против Емельяненко

Кокляев прокомментировал предстоящий бой против Емельяненко

Неоднократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев прокомментировал предстоящий бой против Александра Емельяненко , который состоится 29 ноября на "ВТБ-Арене". Об этом сообщает Sport24.

Атлет оценил количество времени, которое он сможет провести на ногах и рассказал о деталях будущего поединка.

"Если раньше я готовился не упасть в первые 20 секунд, то теперь речь идет о 30 секунд. Болельщиков я призываю с интересом наблюдать за мной. Я вот со стороны на себя смотрю, и мне бы самому было интересно прийти на этот бой!", — сказал Кокляев.