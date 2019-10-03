Бой Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко на «Чемпионате» прокомментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший.
Казахстанец Головкин и украинец Деревянченко проведут поединок 6 октября в 5:00 по московскому времени. Он пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Бой между ними — один из самых ожидаемый в мире бокса, потому что победитель получит титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).
Транслировать его будет «Чемпионат». Трансляция стартует в 4:00 по московскому времени, а комментаторами, как уже говорилось выше, станут Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший — известные журналисты, эксперты и аналитики бокса.
Просмотр трансляции будет доступен с территории России за 129 рублей за один бой при условии покупки до 5 октября, в день боя — за 169 рублей.
Кроме того, Rambler Group эксклюзивно и в прямом эфире покажет бои узбека Исраила Мадримова с мексиканцем Алехандро Баррерой, а также поединок белоруса Ивана Баранчика с пуэрториканцем Габриэлем Брасеро. Все остальные бои вечера, а также видео с самыми интересными моментами будут доступны в записи на «Чемпионате».