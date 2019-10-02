Российский боец-чемпион избил двух полицейских

Российский чемпион по джиу-джитсу Наби Амадзиев был задержан в Москве за изготовлении поддельной медицинской книжки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, при задержании Амадзиев оказал сопротивление и избил двух полицейских в штатском. Отмечается, что пострадавшие получили медицинскую помощь и смогли продолжить службу. Материалы по делу 24-летнего бойца были направлены в следственные органы.

Амадзиев — многократный победитель всероссийских турниров турниров по джиу-джитсу и двукратный призер чемпионата России по грэпплингу (борьбе с использованием захватов).