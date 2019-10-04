Экс-чемпион Головкин рассказал о жалости к соперникам

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин рассказал об эмоциях, которые он испытывает выходя на ринг.

На шоу Дэна Патрика представитель Казахстана заявил, что испытывает жалость к своим оппонентам.

"Бывало, что после окончания боя я испытываю такие чувства. Я понимаю, что соперник в плохом положении, и думаю о том, как ему тяжело", — рассказал Головкин.

Напомним, что на счету боксера 41 поединок, из которых 39 он завершил победой, в том числе и нокаутом, а одно — поражением. Также в его активе одна ничья.

Ранее Головкин раскритиковал СМИ за однотипные вопросы о чемпионе мира в среднем весе Сауле Альваресе.