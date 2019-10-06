Под гул болельщиков: Головкин победил украинца

Казахстанец Геннадий Головкин одержал победу над украинцем Серегем Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе.
Поединок прошел в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». После 12 раундов судьи присудили победу Головкину и вызвали своим решением гул и свист болельщиков. Недовольные фанаты мешали Головкину дать интервью, считая, что его соперник более достоин победы.
Головкину удалось послать Деревянченко в нокдаун. Однако после третьего раунда, по мнению зрителей и ряда экспертов, казахстанец выглядел пассивно, и инициатива перешла к украинцу. Однако судьи дали больше очков Головкину.
После боя он рассказал, что это был «просто плохой день», но теперь он понял, что ему «нужно больше концентрации».
Деревянченко поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что не пострадал от нокдауна. Рассечение брови иногда не позволяло ему видеть соперника и Головкин «хорошо попадал боковым ударом». Украинец попросил матч-реванш.
Противники казахстанца считают, что его победу предопределило то, что организаторы намерены устроить следующий поединок между Головкиным и Альваресом. Поражение Головкина могло бы спутать карты.
Известный журналист Маркос Вильегас заявил, что Головкин выступал больным из-за простуды, но его команда скрывала эту информацию, чтобы не сорвать бой. Он сослался в твиттере на данные, полученные от промоутера Эдди Хирна.