Под гул болельщиков: Головкин победил украинца

Победу Головкина над Деревянченко зрители встретили гулом и свистом

Казахстанец Геннадий Головкин одержал победу над украинцем Серегем Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе.

Поединок прошел в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». После 12 раундов судьи присудили победу Головкину и вызвали своим решением гул и свист болельщиков. Недовольные фанаты мешали Головкину дать интервью, считая, что его соперник более достоин победы.

Головкину удалось послать Деревянченко в нокдаун. Однако после третьего раунда, по мнению зрителей и ряда экспертов, казахстанец выглядел пассивно, и инициатива перешла к украинцу. Однако судьи дали больше очков Головкину.

После боя он рассказал, что это был «просто плохой день», но теперь он понял, что ему «нужно больше концентрации».

Деревянченко поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что не пострадал от нокдауна. Рассечение брови иногда не позволяло ему видеть соперника и Головкин «хорошо попадал боковым ударом». Украинец попросил матч-реванш.

Противники казахстанца считают, что его победу предопределило то, что организаторы намерены устроить следующий поединок между Головкиным и Альваресом. Поражение Головкина могло бы спутать карты.