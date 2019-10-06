«Ограбление» по-казахски: бой оставил много вопросов

«Ограбление» по-казахски

Казахстанский боксер Геннадий Головкин , считающийся одним из лучших спортсменов поколения и владевший титулом чемпиона на протяжении восьми лет, одержал 40-ю победу в карьере. Но в бою с украинцем Сергеем Деревянченко , но был как никогда близок к поражению, и судейское решение не всем показалось очевидным. Чем украинский боксер удивил соперника и публику? Подробно о поединке — в материале «Ленты.ру».

Замыкая круг

Деревянченко и Головкина рассчитывали столкнуть в ринге еще полтора года назад. После серии успешных защит титула чемпиона мира в средней весовой категории по версии Международной федерации бокса (IBF), где вишенкой на торте стала бы победа над главным антагонистом карьеры великого GGG — Саулем Альваресом, казахстанец столкнулся с требованием IBF провести обязательную защиту с Деревянченко.

Поединок против не самого именитого соперника не слишком прельщал команду Головкина. И как это часто бывает, ради более денежного боя Геннадий расстался с чемпионским поясом.

Деревянченко свой шанс получил: он бился за пояс IBF с Дэниелом Джейкобсом . Пускай не слишком техничным, но опасным нокаутером. Титул был близко: украинец агрессивно работал против более статусного соперника. Не считая нокдауна в начале поединка, в остальном Деревянченко переигрывал оппонента. Но уложить его до финального гонга Сергею и не удалось. И в итоге — раздельное, и очень спорное решение судей принесло победу и титул Джейкобсу.

Многие болельщики посчитали произошедшее в «Мэдисон Сквер Гарден» настоящим «ограблением» украинского боксера. Но судьба возвращает долги — Джейкобс вскоре попал под Альвареса. Титул IBF оказался уже в руки мексиканца. А Деревянченко вновь появился в этом закрученном сюжете в роли обязательного претендента. Но и тут затянувшиеся переговоры привели к тому, что чемпион лишился титула. По словам промоутера Оскара де ла Хойи на этот раз такого развития событий добивались именно со стороны украинского боксера.

Круг замкнулся. Вновь Головкину предложили Деревянченко. Но на этот раз казахстанец отказываться не мог. Ведь на кону — наследие.

А новый контракт со стриминговой платформой DAZN означал, что от звезды мирового бокса ждали шоу. Впрочем, битва Деревянченко — Головкин с точки зрения именно игры действительно обещала драму на ринге. Другого ждать сложно, когда происходит настоящее столкновение стилей.

Деревянченко не слишком повезло с антропометрией. Его размах рук уступает росту украинца (171 сантиметр против 175). Это создает проблемы при желании работать на дистанции. Но природа заставила Сергея развить технику бокса и стать асом комбинационной игры. Большинство побед (10 из 13) он добыл нокаутами. И речь не о случайных мощных ударах. Деревянченко накрывает соперников шквальным огнем. Прибавьте к этому легкие ноги и агрессивную манеру ведения боя и получите на редкость неприятного оппонента. Собственно, стиль Деревянченко описывает его же прозвище — Технарь.

Головкин же — особенно поздний Головкин — это классический панчер. А, как гласит старая боксерская пословица, шанс у панчера есть всегда. Тем более, если речь идет о средневесе с ударом тяжеловеса. Уход от тренера Абеля Санчеса, тренера с весьма спорной репутацией, привел Головкина к Джонатану Бэнксу . В прошлом именитый тяжеловес работал с Владимиром Кличко и уже начал трансформировать стиль казахстанского боксера, делая его менее предсказуемым. Бой с Деревянченко также таил в себе интригу. Смог ли Бэнкс уйти от примитивизма Санчеса и изменить уже немолодого боксера?

Нормально, Геннадий?

Долгожданный бой в «Мэдисон Сквер Гарден». 37-летний Головкин еще до поединка начал давать болельщикам поводы для беспокойства: необходимые для средней весовой категории цифры он показал только со второй попытки. Поклонникам Геннадия стоило насторожиться — впереди его ждал наиболее сложный и спорный поединок в его карьере.

Да, первый раунд, казалось бы, развивался по привычному для уроженца Караганды сценарию. Уже после самого боя он признается — после первых трех минут ему показалось, что схватка с украинцем будет легкой прогулкой. Но Головкин ошибался.

Деревянченко увеличил обороты. Несмотря на неприятную сечку над правым глазом, он взвинтил темп и пошел вперед на более статусного соперника.

После третьего раунда стало очевидно — у Головкина проблемы с физикой. Он начал боксировать с открытым ртом, терять концентрацию. Именитый казахстанец очевидно проигрывал Деревянченко в скорости: и в том, что касается работы на ногах, и в мысли.

При этом колотушки Головкина никуда не делись. Деревянченко испытывал проблемы со стороны подбитого глаза. Но там, где Головкин выстреливал одиночным или двойным, украинец отвечал целой серией, умело маневрируя перед менее подвижным казахстанцем. В этот вечер Геннадий, увы, выглядел на все свои 37.

Уже к середине противостояния казалось, что бой в руках Сергея. Он оставался трудной мишенью для Головкина даже в тех моментах, где инициатива перетекала в руки казахстанца. При это украинец мог запросто ее перехватить и посадить соперника на пятки — своими комбинациями и движением заставить Головкина отступать. Правда, в силу разницы в мощи, украинцу не удавалось как следует пошатнуть соперника. Он работал именно на объем, что, вероятно, и подвело Технаря.

Деревянченко подчас повергал оппонента в настоящий ступор. Центральный процессор Головкина с трудом справляется с потоком сигналов, исходящих от черных перчаток украинского боксера. Только услышав спасительный гонг, Геннадий обрушивался на табуретку в своем углу. Его новый наставник сыпал инструкциями. Требовал фирменного джеба, просил не лезть на рожон. А родной брат боксера Максим поддерживал настрой.

Несмотря на очевидные трудности, Головкин не уходил в глухую защиту. Он и сам нередко заставлял Деревянченко закрыться и бил оппонента прямо по рукам. Казахстанец работал прямолинейно, грубо, сквозь усталость.

Финальные три минуты прошли более ровно. Соперники чаще норовили влезть в клинч, что объяснимо, учитывая, что сил в этот вечер никто не жалел.

Финальный гонг осчастливил Головкина. Он еще не догадывался о результате, но был явно доволен тем, что муки в ринге позади. Деревянченко на контрасте с казахстанцем, да и с происходившим на ринге, выглядел побитым. Над глазами украинца набухли гематомы, краснела устрашающая сечка. Пускай Геннадий куда реже попадал по сопернику — черный ящик в виде физиономии украинца все записал.

Возможно, и на судей эта разница произвела впечатление. Несмотря на преимущество украинца, они единогласно отдали победу именно Головкину. На лице казахстанца растеклась улыбка, а вот у болельщиков на трибунах явно были вопросы к происходящему. «Мэдисон Сквер Гарден» загудел.

Головкин аккуратно принял эту спорную победу. Несколько раз он отметил, насколько хорош был украинец в поединке с ним, и насколько трудной стала эта победа.

Деревянченко также повел себя достойно. Хотя обокрали его уже во второй раз. Пускай он не стал чемпионом, зато задал трепку самому Головкину. И последний в тот же вечер заявил, что несмотря на желание биться с Альваресом, он готов на встречу и с другими чемпионами. В том числе и с боевитым украинцем.