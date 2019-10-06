«Бой заслуживает реванша»: почему Головкина освистали после победы

Легендарный боксер из Казахстана Геннадий Головкин одолел украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей и завоевал два чемпионских пояса — по версиям IBF и IBO. Однако после победы Головкина освистали на нью-йорской арене и не позволили спокойно дать интервью. Большинство зрителей считали настоящим победителем Деревянченко, который нанес гораздо больше ударов по сопернику. После боя появилась информация, что Головкин боксировал больным.

Бой легендарного казахстанского боксера Геннадия Головкина и пока так и не завоевавшего ни одного титула украинца Сергея Деревянченко казался лишь очередным шагом на пути GGG к полноценному возвращению после поражения от мексиканца Сауля Альвареса и потери всех поясов.

До этого Головкин в блестящем стиле расправился с канадцем Стивом Роллсом, который не представлял для него большой угрозы, являясь, скорее, разогревочным спарринг-партнером, и отправился в нокаут в четвертом раунде.

Однако Деревянченко оказался соперником совсем другого уровня.

Несмотря на отсутствие титулов, украинец одержал на профессиональном ринге 13 побед (из них десять — нокаутом) и уступил только в одном поединке — за титул Международной федерации бокса (IBF) против американца Дэниэла Джейкобса . Причем то поражение Сергей потерпел раздельным решением судей, а не проиграл вчистую.

Неудивительно, что, получив второй шанс побороться за пояс IBF — только теперь уже против гораздо более статусного соперника, Деревянченко был предельно мотивирован.

«По-моему, Головкин слишком долго не дрался. Предыдущий его бой с Роллсом был легким, потому что ему нужен был такой поединок после перерыва.

Что касается меня, то я быстро передвигаюсь и обладаю отличным джебом. Это будет большой бой», — уверял украинец.

Особой пикантности этому поединку добавляло то, что Головкин отказался боксировать с Деревянченко в 2018 году, когда еще сам владел поясом IBF. Видимо, ему это было просто неинтересно.

Теперь же GGG не прочь вернуть себе как можно больше титулов и вновь вернуться в большую игру — по крайней мере, на оставшиеся несколько боев по контракту с промоушеном DAZN. Так что в этой ситуации казахстанца устроил и поединок с Деревянченко, тем более что за него ему назначили неплохой гонорар — $15 млн Воспоминания о прошлогоднем отказе Головкина могли распалить украинца еще больше, учитывая, что точно так же по отношению к нему позже поступил и Сауль Альварес.

Канело (прозвище мексиканца) предпочел отказаться от титула IBF и не тратить время на подготовку к бою с Деревянченко, а сфокусироваться на поединке с россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе.

Таким образом, помимо борьбы за первый титул на профессиональном ринге, у Деревянченко было много причин, чтобы выдать бой всей своей жизни.

Однако в первом раунде украинец заметно стушевался, и стало казаться, что никакой борьбы вообще не получится.

Головкин загонял соперника к канатам, наносил мощные удары и довольно быстро отправил его в нокдаун.

Правда, произошло это не из-за потрясения Деревянченко, а потому что он начал уходить вниз, чтобы уклониться от удара и, когда GGG попал в него, просто не смог удержать равновесия. Таким образом, украинец не понес серьезного урона в физическом плане, однако потерял в очках — нокдаун есть нокдаун.

Во втором раунде события развивались похожим образом — с подавляющим преимуществом Головкина. К тому же после одного из столкновений с казахстанцем у Деревянченко открылось такое глубокое рассечение над правым глазом, что к нему вызвали врачей, которые обсуждали необходимость прекращения поединка.

Если бы бой остановили до окончания четвертого раунда, то он был бы признан несостоявшимся. Если после — в период с пятого по 12-й, то судьи начали бы считать очки, которые боксеры успели набрать до остановки.

Понимая, что у Головкина имеется большое преимущество благодаря нокдауну и что бой могут прекратить в любой момент, Деревянченко кинулся вперед — зарабатывать очки.

Агрессия, скорость, удары в ответ на любую атаку GGG — украинец резко преобразился, видимо, осознав, что ему уже нечего терять.

Сергей осыпал соперника градом ударом по голове и телу, иногда даже попадая чуть ниже пояса, за что получил замечание от рефери. Но в этом проявилось все желание боксера выжать максимум до того момента, когда поединок, возможно, будет остановлен.

Головкин же спокойно позволил Деревянченко развести активность, пропуская большое количество не самых тяжелых ударов и отступая к канатам. Казалось, что он выжидает удобного момента, чтобы нанести решающий удар (недаром у казахстанца 35 побед нокаутом), либо хочет заставить соперника выдохнуться, чтобы легко забить его в концовке.

Однако раунды тянулись один за другим, а взрыва GGG так и не происходило. Скорее,

Деревянченко становился все настырнее и в некоторых случаях даже заставлял легенду петлять по рингу и идти в клинч, чтобы избежать серьезного урона от серии ударов.

Некоторые раунды выглядели равными, некоторые — разгромными в пользу украинца. В целом визуально складывалось впечатление, что Сергей заслужил победу с преимуществом.

По этой причине объявление о том, что судьи единогласно присудили победу Головкину, вызвало возмущение «Мэдисон Сквер Гарден». Эксперты известного портала BoxingScene насчитали победу Деревянченко 115-112, однако у судей оценки получились следующими — 114-113, 115-112, 115-112.

Стоит отметить, что Головкин, хоть и отвечал реже на шквал не прекращающихся ударов украинца, но делал это сильнее. К тому же немалая часть выпадов Сергея попадал в защиту.

В результате после завершения поединка все лицо Деревянченко было в кровоподтеках, в то время как GGG выглядел вполне неплохо.

Возможно, по этой причине судьи дали больше очков казахстанцу. Также за него определенно сыграл нокдаун.

Однако есть и вероятность, что определяющим в этом поединке стало то, что промоушен DAZN твердо намерен организовать третий кассовый поединок между Головкиным и Альваресом, и обескураживающее поражение GGG от Деревянченко могло бы спутать все карты.

Но, так или иначе, украинец склонил большую часть арены на свою сторону ярким боксом, который он показывал в течение всего поединка, несмотря на рассечение.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Благодарю всех болельщиков и свою команду за поддержку!

Как на ход поединка повлияло мое рассечение? Оно иногда закрывало мне глаз, так что я не мог видеть. Когда сечка затекала, Головкин хорошо попадал боковым ударом», — рассказал Деревянченко прямо на ринге в первом комментарии после поражения.

Также боксер заверил, что не понес большого урона, когда упал в нокдаун, и попросил устроить ему матч-реванш с GGG.

Когда интервью давал Головкин, публика недовольно гудела и свистела — причем так громко, что мешала ему отвечать на вопросы ведущего.

«Да ладно вам, ребята! — пытался утихомирить зрителей новоявленный чемпион. — Был ли я уверен в своей победе? Абсолютно. Но Сергей — хороший боксер. Для меня же это был просто плохой день, но я приобрел большой опыт и теперь понимаю, в чем мне нужно прибавить. В частности, нужно больше концентрации».

Также GGG заверил, что максимум, на что его соперник мог рассчитывать — это ничья, однако он готов провести матч-реванш, чтобы расставить все точки над i.

«После того, как я быстро отправил Деревянченко в нокдаун, то подумал, что это будет легкий бой для меня, и немного расслабился, но огромный респект сопернику. Он показал большое мужество. Думаю, этот бой заслуживает реванша», — отметил казахстанец.

Напоследок Головкин подчеркнул, что уже все готово для его третьего боя с Альваресом — осталось лишь дождаться согласия мексиканца.

После ухода спортсменов с ринга всплыла новая версия того, почему GGG в этом бою выглядел так пассивно.

Известный журналист и ведущий Маркос Вильегас написал в своем твиттере со слов промоутера Эдди Хирна , что Головкин простудился перед боем с Деревянченко и боксировал все еще больным. Видимо, по этой причине он выбился из сил уже в третьем раунде.