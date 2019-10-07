Решена судьба подозреваемого в убийстве кикбоксера

Подозреваемый в убийстве кикбоксер экстрадирован из России на Украину

Российские власти экстрадировали на Украину украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, которого подозревают в убийстве. В начале года он был задержан по запросу Интерпола в Петербурге.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что в феврале Генпрокуратура Украины направила в Россию запрос о его выдаче, в августе запрос удовлетворили, а на прошлой неделе процесс экстрадиции завершился, передает «Интерфакс».

Соломенский районный суд Киева отправил 24-летнего уроженца Черкасской области под арест. Его подозревают в убийстве мужчины в октябре 2017 года в Киеве. Потерпевший был финансовым директором в фармацевтической компании. Оленчику инкриминируют «умышленное убийство из корыстных побуждений» и «незаконное завладение транспортным средством».

В январе сообщалось, что находящийся в международном розыске по подозрению в убийстве украинец Вадим Оленчик был задержан в Санкт-Петербурге.

Оленчик в 2015 году получил титул чемпиона мира по кикбоксингу.