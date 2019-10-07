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Подозреваемый в убийстве кикбоксер экстрадирован из России на Украину 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Решена судьба подозреваемого в убийстве кикбоксера
Фото: Facebook
Российские власти экстрадировали на Украину украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, которого подозревают в убийстве. В начале года он был задержан по запросу Интерпола в Петербурге.
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что в феврале Генпрокуратура Украины направила в Россию запрос о его выдаче, в августе запрос удовлетворили, а на прошлой неделе процесс экстрадиции завершился, передает «Интерфакс».
Соломенский районный суд Киева отправил 24-летнего уроженца Черкасской области под арест. Его подозревают в убийстве мужчины в октябре 2017 года в Киеве. Потерпевший был финансовым директором в фармацевтической компании. Оленчику инкриминируют «умышленное убийство из корыстных побуждений» и «незаконное завладение транспортным средством».
В январе сообщалось, что находящийся в международном розыске по подозрению в убийстве украинец Вадим Оленчик был задержан в Санкт-Петербурге.
Оленчик в 2015 году получил титул чемпиона мира по кикбоксингу.
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Комментарии1
Бокс , Надежда Максимец , Интерпол , Интерфакс
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