Усику подобрали другого соперника

Американский боксёр Уизерспун заменит провалившего допинг-тест соперника Усика

Американец Чазз Уизерспун станет соперником украинского боксёра Александра Усика в его дебютном поединке в супертяжёлом весе.

Как сообщил в своём Twitter промоутер Энди Хирн, поединок пройдёт 12 октября в Чикаго.

Изначально дебют экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе в супертяжёлой весовой категории должен был состояться 25 мая против камерунского боксёра Карлоса Такамы, однако из-за травмы украинца был отменён. Затем на 12 октября был назначе бой голландцем Тайроном Спонгом, но тот провалил допинг-тест незадолго до поедитнка.

Ранее сообщалось, что Спонг назвал «подставой» проваленный допинг-тест.