Усик — Уизерспун: прямая онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 6:00 мск

Сегодня, 12 октября, украинский боксёр Александр Усик , бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе, дебютирует в тяжёлом весе. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун.

Усику срочно понадобилось искать нового соперника, после того как голландский боксёр Тайрон Спонг, в организме которого нашли препарат для лечения женского бесплодия, провалил допинг-тест.

32-летний Усик провёл 16 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и 3 поражения в 41 поединке.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию дебюта украинца Александра Усика в супертяжёлом весе. Ориентировочное начало боя Александра Усика и Чазза Уизерспуна — 6:00 по московскому времени.