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Усик — Уизерспун: прямая онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 6:00 мск 

Чемпионат.com + ещё 16 9 часов назад
Усик — Уизерспун: прямая онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 6:00 мск
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 12 октября, украинский боксёр Александр Усик, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе, дебютирует в тяжёлом весе. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун.
Усику срочно понадобилось искать нового соперника, после того как голландский боксёр Тайрон Спонг, в организме которого нашли препарат для лечения женского бесплодия, провалил допинг-тест.
32-летний Усик провёл 16 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и 3 поражения в 41 поединке.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию дебюта украинца Александра Усика в супертяжёлом весе. Ориентировочное начало боя Александра Усика и Чазза Уизерспуна — 6:00 по московскому времени.
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