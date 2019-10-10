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После Канело — новые проблемы: Ковалева ждут в суде 

Газета.Ru 1 час назад
После Канело — новые проблемы: Ковалева ждут в суде
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Сергей Ковалев, действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, предстанет перед судом 25 ноября. Спортсмен должен явиться на заседание по делу о нанесении им телесных повреждений женщине, подавшей иск на сумму $8 млн Боксер Сергей Ковалев, действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, 25 ноября должен будет явиться в суд.
Как сообщает BoxingScene, в январе 2019 года против Ковалева выдвинула обвинения неназванная девушку, сообщившая в правоохранительных органах, что боксер избил ее и нанес серьезные травмы.
Жертвой оказалась американская актриса и модель Джейми Фронтц. Она уверяла, что спортсмен из России был задержан 9 июня 2018 года в калифорнийском городе Биг-Бэр-Сити по обвинению в избиении после того, как между ними произошла стычка.
Согласно показаниям Фронтц, 35-летний боксер долго ухаживал за ней на вечеринке, однако она раз за разом отклоняла его предложения уединиться. После этого Ковалев с другом якобы пошли за ней в номер, после чего у нее были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.
Вскоре Крушителя арестовала полиция по обвинению в нападении с применением силы. Фронтц подала против Ковалева иск на взыскание $8 млн за причиненный ущерб. На всех прошедших заседаниях боксер отрицал свою вину, а также уверял общественность в своей невиновности посредством социальных сетей.
Россиянин тогда остался на свободе с возможностью беспрепятственного передвижения по Штатам, однако теперь боксеру грозит до четырех лет тюрьмы.
Что интересно, спустя несколько месяцев Ковалев вновь оказался в центре скандала. По информации интернет-портала The Athletic, очередной инцидент с участием спортсмена произошел 15 июля. Россиянина сняли с внутреннего рейса из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес. Он якобы приставал к женщине в салоне самолета перед взлетом.
По словам пострадавшей, боксер схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами. После случившегося пассажирка расплакалась и начала жаловаться авиаперсоналу, что чувствует себя «некомфортно и небезопасно». Ковалев же вступил в оживленную перепалку с другими пассажирами, после чего его вывели из самолета.
Согласно протоколу служб безопасности, который оказался в распоряжении издания, арест 36-летнего Ковалева и дальнейшее расследование этого дела не проводились.
Незадолго до судебного заседания, 2 ноября, Ковалева ожидает, наверное, главный поединок в его карьере. Ринг с россиянином, который будет проводить вторую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, разделит самый высокооплачиваемый боксер мира — абсолютный чемпион из Мексики Сауль Альварес.
«Ассоциации с Альваресом? Олигарх, елки-палки. Бабок столько, что я вообще не понимаю, что им сейчас движет. Столько денег уже имеет, но остается в деле. Респект ему. Конечно, я его уважаю, что при таком состоянии он еще и пошел по весовым категориям — в мою сейчас сунулся», — заявлял боксер в интервью HHNY.
Свой последний поединок Крушитель провел 24 августа в Челябинске: Ковалев в 11-м раунде нокаутировал первого номера в текущем рейтинге организации Энтони Ярда. Всего же в профессиональном боксе Сергей провел 38 боев (34-3-1).
В контексте предстоящего суда над известным атлетом нельзя не вспомнить другой громкий инцидент из мира бокса, очень похожий на историю Ковалева.
В июне 2019-го на тот момент временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун был арестован полицией. 22 мая он нарушил судебный запрет о приближении к бывшей девушке, с которой у него есть общий ребенок. Непобежденный боксер привез дочь в дом экс-возлюбленной и отказался уезжать. Ссора достигла апогея, когда спортсмен во время перебранки попросил разрешения воспользоваться туалетом — девушка сразу набрала 911.
Как итог, боксера обвинили в проникновении на частную территорию со злым умыслом и угрозе безопасности членов семьи. 12 июня Браун предстал перед уголовным судом и был отпущен под залог в размере $5 тыс.
До этого происшествия Браун трижды наказывался за домашнее насилие. Все заявления были поданы одной и той же женщиной.
Последствия случившегося не могли не сказаться на карьере боксера: 3 августа Маркус не сумел защитить временный титул в бою с экс-чемпионом мира Жаном Паскалем в Нью-Йорке. Это поражение стало первым для него.
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Бокс , Статьи , Сергей Ковалев , Маркус Браун , Жан Паскаль , МВД
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