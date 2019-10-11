Видео страшной аварии чемпиона мира по боксу появилось в Сети

#BREAKING Exclusive video from a nearby security camera shows the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled multiple times ejecting him. Fortunately he survived and expected to be ok pic.twitter.com/2Z1xh9DDiA— J. D. Miles (@jdmiles11) 10 октября 2019 г. Видео ДТП с участием действующего чемпиона мира в полусреднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) американца Эролла Спенса появилось в Сети, передает Sport24.

Спортсмен на спорткаре передвигался на высокой скорости и не смог справиться с управлением. Автомобиль занесло, после чего транспортное средство несколько раз перевернулось. Отмечается, что боксер не был пристегнут. По неподтвержденным данным, в результате ДТП Спенс вылетел из машины.

Он был доставлен в больницу, где сейчас находится в реанимации. По мнению врачей, боксер выживет, однако его будущее в спорте находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что игроки английского "Дерби Каунти" арестованы за пьяное вождение.