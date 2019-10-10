Путин рассказал, как ему сломали нос

Президент России Владимир Путин рассказал, как ему сломали нос на секции по боксу.

Как сообщает РИА «Новости», президент посетил выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Возле стенда Федерации бокса России глава государства пообщался с боксерами. Они подарили ему бриллиантовую боксерскую перчатку, которая заставила его вспомнить о своем боксерском прошлом.

Путин вспомнил, что бокс был первым видом спорта, которым он занимался.