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Стивен Сигал «заломал» Александра Емельяненко: видео 

ТК «Звезда» + ещё 3 13 часов назад
Сигал «заломал» Александра Емельяненко
Фото: lexemelyanenko, Instagram
Актер показал на бойце несколько эффектных приемов, «скрутив» его болевым на руку.
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел тренировку вместе с известным голливудским актером и мастером единоборств Стивеном Сигалом. Как написал боец в подписи к опубликованному видео он узнал от актера технику, которой ранее не владел.
Перед началом тренировки спортсмены поприветствовали друг друга. Сигал показал на Емельяненко пару эффектных приемов, «скрутив» его болевым на руку. Побывав в проигрышном положении, боец, однако, показал большие пальцы, одобряя качество проведенного «залома». Видео Емельяненко опубликовал в своем Instagram.
Таким образом боец ММА, возможно, захотел подготовиться к предстоящему бою с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, назначенному на 29 ноября. В его преддверии оба спортсмена постоянно накаляют обстановку и подогревают интерес к событию, публикуя ролики, на которых выясняют отношения.
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Комментарии18
Бокс , Александр Емельяненко , Стивен Сигал
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