Пан или пропал: Усик сразится с американцем в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик в ночь с 12 на 13 октября по московскому времени дебютирует в супертяжелом весе. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун, который на церемонии взвешивания оказался тяжелее оппонента на 12 кг. «Газета.Ru» анонсирует предстоящий поединок в Чикаго, который обещает стать одним из самых значимых в этом году.

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого будут украинец Александр Усик и американец Чазз Уизерспун. Поединок станет дебютным для украинского боксера в новой весовой категории — супертяжелой.

Изначально оппонентом Усика был назначен камерунец Карлос Такам — бой был запланирован на 25 мая. Однако накануне украинец получил травму, из-за которой был вынужден сняться с поединка.

Одними из претендентов на бой против Усика назывались и некоторые российские боксеры. В частности, говорилось об Андрее Федосове.

Однако украинский боксер публично сообщил, что этого боя не будет, поскольку он сознательно отказывается от поединков с российскими спортсменами из-за нежелания сталкиваться с политическими обсуждениями.

В итоге после срыва поединка с Такамом Усику нашли другого оппонента — непобежденного нидерландского боксера, ранее выступавшего в смешанных единоборствах (MMA), Тайрона Спонга. Однако он неожиданно провалил один из последних допинг-тестов и был снят с боя.

После этого Усику снова предложили боксировать с россиянином — на этот раз с Александром Устиновым , который был согласен подготовиться к противостоянию всего за несколько дней. Однако украинец в очередной раз отверг возможность встретиться с россиянином.

Менеджер Усика Александр Красюк объяснял это не только политическими соображениями, но и тем, что Устинов сильно уступает украинцу по классу.

«Устинов слаб для Усика. Ему 42 года, три поражения в последних четырех поединках. Например, слетевший из-за допинга Спонг моложе на восемь лет и ни разу не проиграл в боксе. Соперник Усика просто должен быть хорош», — приводит слова менеджера «Матч ТВ».

Важно отметить, что, после случившегося со Спонгом украинский боксер все равно заявил о намерении провести бой именно 12 октября в Чикаго, поскольку уже прошел длительный тренировочный лагерь. Промоутерской компании Matchroom, которая занимается организацией поединка, удалось договориться с Уизерспуном. Американец по прозвищу Джентльмен — в определенном смысле легенда бокса, поскольку за профессиональную карьеру, которую он начал в далеком 2004 году, одержал 38 побед и потерпел лишь два поражения.

При этом надо понимать, что Уизерспун рассматривается как проходной соперник для Усика. Это довольно распространенная ситуация для бойцовского мира, когда статусному спортсмену при переходе в другой вес изначально дают не самого сильного оппонента, после победы над которым он сможет выйти уже на титульный поединок.

Так и получилось, что Усик и Уизерспун встретятся за право стать обязательным претендентом на три престижных пояса — WBA, WBO и IBF, которыми на данный момент владеет мексиканец Энди Руис-младший. Столь крупных событий в карьере Уизерспуна еще не было, и, быть может, это станет его первой и последней возможностью.

На церемонии взвешивания сразу стало понятно, кто из боксеров дольше выступает в супертяжелой категории. Усик показал 97,5 кг, а Уизерспун — 109,7 кг.

Тем не менее, если оценивать реальные силы соперников, то, конечно, украинец выделяется, а его потенциальная победа практически не вызывает сомнений. Усик это понимает, поэтому не стесняется говорить о своих будущих целях. Довольно часто бывший абсолютный чемпион мира заявлял о желании встретиться с одним из наиболее выдающихся тяжеловесов мира — Деонтеем Уайлдером. Кроме того, ему было бы интересно выйти на ринг против Энтони Джошуа или Руиса-младшего. Вероятнее всего, так и произойдет — Усику на титульный бой выпадет победитель реванша между британцем и мексиканцем.

«Уайлдер сейчас один из лучших в тяжелом весе. Он чемпион мира на протяжении долгого времени. У него нет поражений, он сильный парень. Но я бы предпочел драться с Руисом. У него ведь три пояса. Если бы я хотел заработать деньги, то выбрал бы Джошуа.

С ним, мне кажется, можно заработать больше всего. Сколько боев мне нужно, чтобы стать чемпионом? Это не моя задача, а задача моих промоутеров. Мое дело — просто драться», — сказал Усик накануне поединка с Уизерспуном в интервью YouTube-каналу Seconds Out.