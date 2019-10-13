Россиянин Бивол в восьмой раз защитил пояс чемпиона мира по боксу

Российский боксер Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо в поединке за пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок продлился все 12 раундов. 28-летний Бивол праздновал победу единогласным решением судей. Для него этот бой стал восьмой успешной защитой титула.

Бивол записал на свой счет 17-ю победу в карьере. Россиянин ни разу не уступал в профессиональном боксе.