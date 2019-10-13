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Россиянин Бивол в восьмой раз защитил пояс чемпиона мира по боксу 

Lenta.ru + ещё 5 33 минуты назад
Бивол в восьмой раз защитил пояс чемпиона мира по боксу
Фото: Adam Hunger / AP
Российский боксер Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо в поединке за пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок продлился все 12 раундов. 28-летний Бивол праздновал победу единогласным решением судей. Для него этот бой стал восьмой успешной защитой титула.
Бивол записал на свой счет 17-ю победу в карьере. Россиянин ни разу не уступал в профессиональном боксе.
Поединок Бивола и Кастильо прошел на Wintrust Arena в Чикаго. Главным боем вечера стало противостояние украинца Александра Усика и Чеза Уизерспуна.
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