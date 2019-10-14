Кокляев заболел накануне боя с Емельяненко

Представитель силовых видов Михаил Кокляев испытывает проблемы со здоровьем накануне поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко

Как сообщил Кокляев в своём Instagram, он простудился, и сейчас проходит лечение, в том числе под капельницей. Спортсмен также опубликовал соответствующее видео

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.