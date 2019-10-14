Промоутер рассказал о следующем поединке Головкина 

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина Эдди Хирн внес ясность в вопрос будущего своего клиента.
Он отметил, что следующим оппонентом GGG может стать поляк Камил Шеремета.
"У Головкина отличная репутация в Чикаго среди болельщиков. Если Головкин выйдет против Камила Шереметы, то есть смысл делать этот бой в Чикаго, где огромная польская диаспора.
Однако, пока рано говорить о бое с Шереметой — мы лишь рассматриваем такой вариант. Когда выигрываешь титул, тебе назначают обязательного претендента. IBF на данный момент этого не сделала, но мы на стадии переговоров с ними. Шеремета же хочет, чтобы титул вновь стал вакантным", — цитирует Хирна Boxing News 24.
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