Бивол высказался о следующем противнике 

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол согласен на бой с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Хильберто Рамиресом, передает "Чемпионат".
Возможный оппонент россиянина не знает поражений в ринге.
"Верю, что этот бой можно организовать. Он предпочтителен для меня, потому как он уже был чемпионом во втором среднем весе. Да, теперь он хочет стать чемпионом в полутяжах, вот почему это противостояние будет крайне интересным для болельщиков", — заявил россиянин на пресс-конференции после поединка с Ленином Кастильо.
Стоит отметить, что 13 октября Бивол одолел доминиканца единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Усик нервничал из-за замены противника перед боем.