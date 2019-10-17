Новая трагедия: Боксер из США умер после боя

Боксер из США умер из-за нокаута перед боем Усика

Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута, полученного в андеркарте встречи украинца Александра Усика с американцем Чаззом Уизерспуном. Об этом сообщается на сайте Всемирного боксерского совета (WBC).

Дэй был нокаутирован своим соотечественником Чарльзом Конвеллом в бою, который состоялся 12 октября в Чикаго перед главным спаррингом вечера — встречей Усика с Уизерспуном.

После боя Дэю стало плохо, его госпитализировали и сделали операцию. После этого он находился в коме, но так и не смог прийти в себя.

Причиной смерти 27-летнего спортсмена назвали черепно-мозговую травму.

Как ранее сообщал «Рамблер», промоутер Лу ДиБелла рассказывал, что Дэю не нужно было боксировать, чтобы заработать на жизнь, он родился в состоятельной семье, получил хорошее образование, но все равно выбрал бокс, так как на ринге «чувствовал себя живым».

Дэй начал профессионально заниматься боксом в 2013 году. В 2017-м он стал чемпионом WBC Continental Americas. Дэй провел 22 боя, одержав 17 побед (16 нокаутом), потерпев четыре поражения, один поединок закончился ничьей.