Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
21:30
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Челси
Челси
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

Боксер Патрик Дэй умер после травмы, полученной на ринге 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Новая трагедия: Боксер из США умер после боя
Фото: twitter.com
Американский боксер Патрик Дэй скончался после травм, полученных на ринге. 27-летний боксер находился в коме несколько дней после боя с соотечественником Чарльзом Конвеллом.
Выступающие в первом среднем весе американцы Патрик Дэй и Чарльз Конвелл проводили поединок 12 октября. Их бой предшествовал встрече тяжеловесов Александра Усика и Чазза Уитерспуна. Конвелл нокаутировал Дэя, после чего последний был госпитализирован с черепно-мозговой травмы. Через четыре дня Дэй умер, не приходя в сознание.
Это вторая трагедия в мире бокса за последнее время. В июле после травмы, полученной во вемя поединка, скончался российский боксер Максим Дадашев.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Вести.Ru: последние новости
Бокс. Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Уизерспуном Бокс. Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Уизерспуном Боксер Ковалев предстанет перед судом Калифорнии 25 ноября Боксер Ковалев предстанет перед судом Калифорнии 25 ноября Американский боксер находится в коме после нокаута на турнире в Чикаго Американский боксер находится в коме после нокаута на турнире в Чикаго
Бокс , Максим Дадашев , Александр Усик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вратарь из РФ дисквалифицирован за нападение на игрока
Вратарь из РФ дисквалифицирован за нападение на игрока
Бразилец Коутиньо больше не намерен играть за «Барселону»
Бразилец Коутиньо больше не намерен играть за «Барселону»
Баскетболистки УГМК успешно стартовали в Евролиге
Баскетболистки УГМК успешно стартовали в Евролиге
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ1
Россия взяла золото на Всемирных пляжных играх
Россия взяла золото на Всемирных пляжных играх
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение