Новая трагедия: Боксер из США умер после боя

Боксер Патрик Дэй умер после травмы, полученной на ринге

Американский боксер Патрик Дэй скончался после травм, полученных на ринге. 27-летний боксер находился в коме несколько дней после боя с соотечественником Чарльзом Конвеллом.

Выступающие в первом среднем весе американцы Патрик Дэй и Чарльз Конвелл проводили поединок 12 октября. Их бой предшествовал встрече тяжеловесов Александра Усика и Чазза Уитерспуна. Конвелл нокаутировал Дэя, после чего последний был госпитализирован с черепно-мозговой травмы. Через четыре дня Дэй умер, не приходя в сознание.