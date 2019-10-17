Промоутер — о погибшем боксёре: Дэю не надо было заниматься боксом

Промоутер Лу Дибелла прокомментировал смерть своего клиента, американского боксёра Патрика Дэя. «Дэю не надо было заниматься боксом. Он из хорошей семьи, был умён, образован, у него были правильные ценности. Он имел другие возможности, чтобы зарабатывать на жизнь. Но он выбрал бокс, понимая риски, с которыми сталкивается каждый боец, выходя в ринг. Пэт очень любил бокс. Это то, чем он вдохновлял людей. Именно это заставляло его чувствовать себя живым», — приводит слова Дибеллы USA Today. Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной в бою с Чарльзом Конвеллом. Спортсмен был нокаутирован в 10-м раунде и покинул ринг на носилках в бессознательном состоянии. Ранее сообщалось, что американский боксёр Дэй скончался после нокаута.

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