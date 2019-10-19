«Благодарю Россию»: Бетербиев победил непобедимого украинца

«Это бокс»: Бетербиев нокаутировал непобедимого украинца

Российский боксер Артур Бетербиев нокаутировал прежде непобедимого украинца Александра Гвоздика . Поединок состоялся сегодня ночью по московскому времени в Филадельфии. На кону стоял титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.

В десятом раунде Бетербиев нанес сокрушительный удар, и Гвоздик получил нокаут. Артур Бетербиев стал чемпионом WBC и IBF.

Таким образом, россиянин Бетербиев перехватил у Носика эстафету непобедимого чемпиона. Бетербиев выиграл 15 боев, и все они закончились нокаутом для его соперников.

Александр Гвоздик потерпел первое поражение. До встречи с Бетербиевым он одержал 17 побед, 14 — нокаутом.

«Это один из самых важных поединков в карьере. Наверное, самый важный. Я проделал большую работу по подготовке. Вы знаете, может быть, это главный бой в моей жизни. И я счастлив от того, как он закончился. В чём был ключ к победе? Думаю, нужно спросить моего тренера. Мы очень тяжело работали в зале», — прокомментировал победу Бетербиев.

Отметим, что после боя Артур Бетербиев поступил как настоящий спортсмен и мудрый человек, поблагодарив не только Россию, но и Украину. Боксер отметил, что спорт есть спорт и Гвоздик не должен расстраиваться, передает «Чемпионат».

«Хочу поблагодарить российских болельщиков. Всю Россию. Украину. Ничего страшного, Александр Гвоздик сегодня проиграл, в следующий раз выиграет. Это бокс, кто-то должен был сегодня стать победителем», — сказал россиянин.