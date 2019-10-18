Тайсон Фьюри хочет выступить на турнире по MMA 

Бывший чемпион мира в тяжелом весе боксер Тайсон Фьюри заявил о желании выступить на турнире по смешанным единоборствам (MMA).
31 октября британец дебютирует в рестлинге в поединке против Брона Стоумэна, который пройдет в Саудовской Аравии. Отмечается, что за выступление спортсмен получит около £12 млн
"Хочу захватить мир единоборств. Все виды. Если вы представляете бокс, ММА или любой другой вид единоборств, то знайте — Цыганский король придет за вами. Я и мир смешанных единоборств захвачу", — цитирует Фьюри TMZ Sport.
Ранее чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер высказался в адрес Тайсона Фьюри.