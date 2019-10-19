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Непобедимый американец бросил вызов лучшему бойцу UFC 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Непобедимый американец бросил вызов лучшему бойцу UFC
Фото: USA TODAY
Американский боец UFC Доминик Рейес, выступающий в полутяжелом весе, бросил вызов соотечественнику Джону Джонсу. Его слова приводит ESPN.
«Эй, Джон, мне не нужны никакие одолжения. Я хочу этот пояс, детка. Давай сделаем это», — заявил 29-летний боец.
Ранее 19 октября Рейес одержал победу над соотечественником Крисом Уайдманом на турнире UFC on ESPN 6. Он нокаутировал соперника в первом раунде. Американец является непобежденным бойцом, в его активе 12 побед в 12 поединках.
Джонс — чемпион UFC в полутяжелом весе. Он занимает первую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий. На счету американца 25 побед, одно поражение, еще один бой был признан несостоявшимся.
Американец впервые завоевал титул в 2011 году. В 2018 году Джонс не выступал в смешанных единоборствах, поскольку отбывал дисквалификацию за использование запрещенных препаратов. После отстранения он вернул себе титул. Последнюю успешную защиту он провел в июле этого года, одержав победу над бразильцем Тиаго Сантосом.
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Комментарии
Бокс , Джон Джонс , Доминик Рейес , Крис Уайдман
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