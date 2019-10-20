Украинский боксер попал в больницу после боя с россиянином

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 2
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 0
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
0 0
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
6 1
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Челси
Челси
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Бёрнли Бёрнли
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 3
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
1 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
2 0
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
1 0
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Бавария Бавария
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 1
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
1 1
ЦСКА ЦСКА
Динамо М
Динамо М
1 1
Краснодар Краснодар
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
2 0
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 1
Бетис Бетис
Атлетик Б
Атлетик Б
0 0
Вальядолид Вальядолид
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 0
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
19:30
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
21:30
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
16:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
19:00
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Борнмут Борнмут
26 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Леганес
Леганес
17:00
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
19:30
Эйбар Эйбар
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Герта
Герта
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
12:00
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
14:00
Динамо М Динамо М
Краснодар
Краснодар
16:30
Оренбург Оренбург
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Норвич Сити
Норвич Сити
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
14:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
16:00
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
18:00
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Украинец Гвоздик оказался в больнице после боксёрского боя с Бетербиевым 

RT на русском + ещё 13 4 часа назад
Украинский боксер попал в больницу после боя с россиянином
Фото: © wbcboxing.com
Промоутер украинского боксёра Александра Гвоздика Тедди Атлас заявил, что его клиент оказался в больнице с подозрением на травму головы после титульного поединка с россиянином Артуром Бетербиевым за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе.
«Доктор посоветовал оставаться в больнице на сутки. Александр почувствовал боль в затылке, и врачи решили перестраховаться, так как на рентгене, возможно, увидели что-то небольшое», — приводит слова Атласа ESPN.
При этом он отметил, что Гвоздик в целом нормально себя чувствует и уже 21 октября отправится в Нью-Йорк.
Бетербиев 19 октября нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере. До боя с Бетербиевым Гвоздик также являлся непобедимым бойцом, одержав 17 побед.
Ранее Костя Цзю назвал Бетербиева лучшим боксёром России.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Бетербиев назвал бой с Гвоздиком самым важным в карьере Бетербиев назвал бой с Гвоздиком самым важным в карьере Американский боксёр Дэй скончался после нокаута Американский боксёр Дэй скончался после нокаута Ковалёв: у Альвареса денег столько, что я вообще не понимаю, что сейчас им движет Ковалёв: у Альвареса денег столько, что я вообще не понимаю, что сейчас им движет
Комментарии21
Бокс , Костя Цзю , Александр Гвоздик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На стадионе «Динамо» открыли мемориальную доску Яшину
На стадионе «Динамо» открыли мемориальную доску Яшину
Рублев выиграл Кубок Кремля
Рублев выиграл Кубок Кремля
Павлюченкова уступила Бенчич в финале «Кубка Кремля»
Павлюченкова уступила Бенчич в финале «Кубка Кремля»1
Матч РПЛ завершился массовой дракой и удалениями
Матч РПЛ завершился массовой дракой и удалениями12
Российская спортсменка будет играть за другую страну
Российская спортсменка будет играть за другую страну28
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение