Де Ла Хойя обвиняется в изнасиловании

Бывшего чемпиона мира по боксу Оскара Де Ла Хойю обвинили в изнасиловании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Бывшая подруга боксера обвинила его в сексуальном насилии, насильственных действиях сексуального характера, гендерном насилии, недобросовестном отношении и умышленном причинении эмоционального стресса.

По словам истицы, в ноябре 2017 года Де Ла Хойя пригласил ее в свой новый дом в Пасадене, а затем, приняв алкоголь и наркотики, изнасиловал кулаком.

Девушка требует суда присяжных. Она намерена добиться финансовой компенсации за насилие и нанесенную психологическую травму.

Де Ла Хойя завершил карьеру в 2009 году, после чего начал работать организатором боёв и учредил свою промоутерскую компанию Golden Boy Promotions.