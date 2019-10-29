Российский боксер получил статус суперчемпиона мира

Российскому боксеру Биволу присвоен статус суперчемпиона мира по версии WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) присвоила чемпиону мира в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу статус суперчемпиона мира. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

"WBA присвоила Биволу статус суперчемпиона мира", — сказал Корнилов.

Вручение нового титула россиянину состоится в ближайшее время.

В последнем поединке 12 октября в Чикаго Бивол единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул регулярного чемпиона мира WBA. Всего на его счету 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.