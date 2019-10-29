Лебедев призвал запретить телевидение

Российский боксер Денис Лебедев хочет запретить телевидение. Об этом сообщает "СЭ".

По мнению спортсмена, реклама и шоу, которые транслирует российское ТВ, неправильные.

"Жизнь меняется и молодежь меняется. Главное, чтобы прежними оставались такие ценности, как уважение к старшим и помощь слабому. Поэтому я бы хотел запретить телевидение, хоть это и не в моей компетенции.

Вот есть реклама жевательной резинки, где парень с девушкой натягивают штаны со словами: "Это мой отец, одевайся!" Равзе такое можно показывать? И сейчас такого много на ТВ. Ток-шоу еще всякие политические и развлекательные", — сказал атлет.

Ранее сообщалось, что боксер Лебедев готовится к возвращению на ринг.