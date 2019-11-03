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Ковалев проиграл нокаутом и лишился пояса 

Рамблер + ещё 127 6 часов назад
Ковалев проиграл нокаутом и лишился пояса
Фото: ТАСС
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу. Таким образом, Ковалев лишился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.
Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США). Первая половина прошла примерно в равной борьбе, к концу мексиканец был свежее и точнее. В 11 раунде он отправил россиянина в жесткий нокаут. Видео с этим эпизодом появилось в твиттере самого Альвареса.
«Четырехкратный чемпион мира», — похвастался Альварес.
Ранее он становился чемпионом в весовых категориях до 69,9 кг, 72,6 и 76,2 кг. Ковалев получит за бой 3 млн долларов, Альварес — в 10 раз больше.
Разочарованные российские болельщики пишут в соцсетях о Ковалеве: «Возраст берет свое».
Спортсмену 36 лет. Однако он заявил, что не намерен завершать карьеру после поражения от Альвареса, передает ТАСС.
«Конечно, он не собирается завершать карьеру. Мы собираемся вернуть свой титул», — сказал менеджер спортсмена Климас.
Промоутер россиянина Кэти Дува в свою очередь, сказала, что Сергей попросил прощения за поражение у фанатов.
«Но ему, по сути, не за что извиняться, он сделал все, что от него зависело», — отметила она.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ковалев стал объектом нападок со стороны болельщиков в интернете после того как в интернете появилось видео, где спортсмен фигурирует с людьми в форме Вооруженных сил Украины.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии108 
Теги:
Бокс , Видео , Сергей Ковалев , Кэти Дува , ИТАР-ТАСС
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