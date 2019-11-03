Ковалев проиграл нокаутом и лишился пояса

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу. Таким образом, Ковалев лишился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

4 X WORLD CHAMPION 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TOOV5nuLDB— Canelo Alvarez (@Canelo) 3 ноября 2019 г.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США). Первая половина прошла примерно в равной борьбе, к концу мексиканец был свежее и точнее. В 11 раунде он отправил россиянина в жесткий нокаут. Видео с этим эпизодом появилось в твиттере самого Альвареса.

«Четырехкратный чемпион мира», — похвастался Альварес.

Ранее он становился чемпионом в весовых категориях до 69,9 кг, 72,6 и 76,2 кг. Ковалев получит за бой 3 млн долларов, Альварес — в 10 раз больше.

Разочарованные российские болельщики пишут в соцсетях о Ковалеве: «Возраст берет свое».

Спортсмену 36 лет. Однако он заявил, что не намерен завершать карьеру после поражения от Альвареса, передает ТАСС

«Конечно, он не собирается завершать карьеру. Мы собираемся вернуть свой титул», — сказал менеджер спортсмена Климас.

Промоутер россиянина Кэти Дува в свою очередь, сказала, что Сергей попросил прощения за поражение у фанатов.

«Но ему, по сути, не за что извиняться, он сделал все, что от него зависело», — отметила она.