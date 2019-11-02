Бетербиев рассказал о прозвище Ковалёва 

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артёр Бетербиев рассказал, что обладателя титула по версии Всемирного боксёрского совета (WBO) Сергея Ковалёва называли «Лапша».
«Ковалёва называли в родных краях «лапша». Почему — не знаю. Потому что лапша. Меня вот в училище называли «Волк», хотя сходств нет никаких. «Белым панчером» называли. Тоже не пойму, почему. Но «Лапшой» не называли точно, и это меня только радует», — заявил Бетербиев в интервью «Спорт-экспрессу».
Артур Бетербиев и Сергей Ковалёв выступают в одной весовой категории.
Ранее Уорд заявил, что верит в победу Альвареса над Ковалёвым.