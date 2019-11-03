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Ковалев попал в больницу после боя с Альваресом 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Ковалева госпитализировали после боя
Фото: Gene Blevins, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева госпитализировали после поражения в бою с Саулем Альваресом.
Ковалев проиграл нокаутом и лишился пояса
Российский боксер Сергей Ковалев оказался в больнице после поражения в поединке с мексиканским бойцом Саулем Альваресом, как отметили в команде россиянина, это было сделано в целях предосторожности.
«В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута», — рассказали ТАСС в команде боксера.
Сауль Альварес отправил Сергея Ковалева в нокаут в 11 раунде в ходе боя в Лас-Вегасе, отобрав у россиянина титул WBO в полутяжелом весе. Мексиканец, как и обещал, сотворил историю и отправил соперника в госпиталь. За поединок он получил 35 млн долларов, а россиянин — всего 3 млн долларов.
По словам Ковалева, одолеть оппонента ему помешала усталость после шестого раунда. Боксер рассказал, что до сих пор не восстановился после прошлого поединка.
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Ковалев попал в больницу после боя с Альваресом Ковалев попал в больницу после боя с Альваресом Альварес победил Ковалева нокаутом в 11 раунде Альварес победил Ковалева нокаутом в 11 раунде «Битва Чемпионов»: яркие кадры одного из главных событий года в мире боевых искусств «Битва Чемпионов»: яркие кадры одного из главных событий года в мире боевых искусств
Комментарии133 
Теги:
Бокс , Сергей Ковалев , ИТАР-ТАСС
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