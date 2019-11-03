Ковалева госпитализировали после боя

Ковалев попал в больницу после боя с Альваресом

Бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева госпитализировали после поражения в бою с Саулем Альваресом.

4 X WORLD CHAMPION 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TOOV5nuLDB— Canelo Alvarez (@Canelo) 3 ноября 2019 г. Российский боксер Сергей Ковалев оказался в больнице после поражения в поединке с мексиканским бойцом Саулем Альваресом, как отметили в команде россиянина, это было сделано в целях предосторожности.

«В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута», — рассказали ТАСС в команде боксера.

Сауль Альварес отправил Сергея Ковалева в нокаут в 11 раунде в ходе боя в Лас-Вегасе, отобрав у россиянина титул WBO в полутяжелом весе. Мексиканец, как и обещал, сотворил историю и отправил соперника в госпиталь. За поединок он получил 35 млн долларов, а россиянин — всего 3 млн долларов.

По словам Ковалева, одолеть оппонента ему помешала усталость после шестого раунда. Боксер рассказал, что до сих пор не восстановился после прошлого поединка.