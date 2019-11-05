Лебедев посоветовал Ковалеву завершить карьеру

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Денис Лебедев посоветовал соотечественнику Сергею Ковалеву завершить карьеру после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Лебедев отметил, что боксер должен сам принять решение, однако о перспективах Ковалева говорить уже сложно.

"В полутяжелом весе он одержал верх над очень большим количеством соперников. Думаю, ему хватит. Рано или поздно придется это сделать", — цитирует Лебедева RT.

Ковалев потерпел поражение нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона по версии Всемирной боксерской организации.

Ранее тренер по боксу и дядя бывшего чемпиона мира Флойда Мейвезера Джефф назвал ошибки Ковалева в бою с Альваресом.