Тренер назвал сроки возвращения Ковалёва в ринг

Тренер российского боксёра Сергея Ковалёва , проигравшего нокаутом Саулю Альваресу, Бадди Макгирт рассказал о возможных срока возвращения в ринг своего подопечного.

Он будет готов вернуться на ринг. Когда? Это произойдет уже в следующем году, — приводит слова Макгирта ТАСС.

2 ноября в Лас-Вегасе Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и лишился принадлежавшего ему чемпионского титула по версии WBO. После боя боксёр был госпитализирован, однако проблем со здоровьем у него не было обнаружено.