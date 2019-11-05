Промоутер сравнила лица Ковалева и его обидчика

Промоутер Ковалева считает, что россиянину необходимо отдохнуть от бокса

В воскресенье 36-летний Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.