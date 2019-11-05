Опубликовано видео смертельного ДТП с боксером

Бывший чемпион Латинской Америки по версии WBO Latino Леонардо Гонсалес скончался после того, как машина, в которой он ехал, врезалась в столб. Момент столкновения попал на видео и был размещен на YouTube-канале SMnoticias.

На видеозаписи машина на большой скорости вылетает на обочину, сносит дорожный знак, переворачивается и врезается в столб.

По данным sport24, авария произошла рано утром 3 ноября в аргентинском городе Тигре.

Боксер, который завершил спортивную карьеру в 2013 году, находился на пассажирском сиденье и скончался на месте. Водитель с серьезными травмами был доставлен в больницу.

«Рамблер» писал, что 44-летний Леонардо Гонсалес провел 20 поединков, в которых потерпел пять поражений. 13 побед из 20 были одержаны нокаутом.