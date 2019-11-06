Олимпийская чемпионка по боксу завершила карьеру

Никола Адамс, двухкратная олимпийская чемпионка по боксу, решила завершить карьеру из-за опасения за свое зрение.
Британка стала первой олимпийской чемпионкой в истории женского бокса, завоевав золотую медаль на Играх 2012 года.
"Мне сказали, любые дальнейшие воздействия могут привести к постоянной потере зрения", — передает слова Адамс EveningPost.
Свое второе золото она завоевала на Олимпиаде-2016. Через год после этого Адамс перешла в профессионалы и является чемпионкой Всемирной боксерской ассоциации (WBO) в легчайшем весе.
Ранее сообщалось, что тренер Сергея Ковалева поведал о возвращении боксера на ринг.