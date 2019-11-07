Усик хочет подраться с британским боксером

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заинтересован в организации боя Дерека Чисоры и Александра Усика.
«Усик — обязательный претендент по линии WBO. Он хочет драться с Чисорой. Усик может подождать, чтобы посмотреть, что будет после боя Руис — Джошуа. Или же может подраться с Чисорой, а затем точно так же смотреть на ситуацию.
Мы уже устроили бой Хантер — Поветкин в Саудовской Аравии. Эти парни были за шаг от боя за титул чемпиона мира, но они согласились выйти в ринг.
Некоторые титулы могут стать вакантными, IBF и WBO назначат обязательных претендентов для победителя боя Джошуа — Руис. Если чемпион не договорится с претендентом, ему придется либо драться, либо освободить титул. Возможно, Чисора и Усик в следующем году даже подерутся за пояс WBO», — сказал Хирн.