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Александр Емельяненко в пьяном состоянии фоткался с болельщиком 

Просто Про Спорт + ещё 2 5 часов назад
Пьяный Александр Емельяненко фоткался с болельщиком
Фото: РИА Новости
В сети появилось видео, где российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко фотографируется с болельщиком в пьяном виде.
Это не первый случай, когда спортсмен был замечен в подобном состоянии. Ранее он был лишен прав за вождение автомобиля в пьяном виде. Также в сети публиковалось видео, где боец упал со стула, пытаясь обнять российского шоумена Михаила Галустяна во время отдыха. Позже выяснилось, что он был пьян.
27 ноября Емельяненко проведет бой по правилам бокса с российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Его гонорар составит 160 тысяч долларов. На данный момент он провел на профессиональном уровне 36 боев, одержал 28 побед и потерпел 7 поражений. Также в его активе одна ничья.
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Теги:
Бокс , Александр Емельяненко , Михаил Галустян
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