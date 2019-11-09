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Боксер пропустил удар на тренировке и умер 

Lenta.ru + ещё 7 8 часов назад
Боксер пропустил удар на тренировке и умер
Фото: РИА Новости
Австралийский боксер Дуайт Ричи скончался в результате несчастного случая на тренировке. Об этом сообщает The Mirror.
27-летний спортсмен помогал в тренировках Майклу Зерафе. Во время спарринга австралиец пропустил удар в корпус. Он добрался до своего угла ринга и потерял сознание. Спасти боксера не удалось.
Друг бойца и промоутер Джейк Эллис выразил соболезнования семье Ричи, у которого остались три дочери.
«Он ушел, делая то, что любит», — заявил Эллис.
В своем последнем поединке Ричи уступил Тиму Цзю — сыну известного российского боксера Кости Цзю. Австралиец потерпел поражение судейским решением.
Всего Ричи провел 25 поединков в профессиональном ринге. На его счету 19 побед и два поражения.
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Теги:
Бокс , Костя Цзю
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