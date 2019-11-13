Отец Фьюри вызвал на бой президента UFC

Отец бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри Джон недоволен высказываниями президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайта в сторону его сына. Об этом сообщает BoxingScene.

54-летний мужчина бросил вызов главе промоушена за то, что тот заявил, что Фьюри-младшего побьют в поединке по правилам смешанных единоборств (MMA).

Стоит отметить, что отец боксера в прошлом также занимался данным видом спорта на профессиональном уровне.

"Как он может говорить об этом с такой уверенностью, если Тайсон родом из бойцовской семьи? Может, я и сам вырублю Дану с одного удара. Как он может говорить такое о моем сыне? Не можешь о нем сказать ничего хорошего, тогда просто помолчи.

Пусть он со мной так поговорит. Я готов подраться с ним. Устройте наш бой. Уверен, что я лучший в мире 54-летний мужчина — самый крепкий в этом возрасте. Так что я готов доказать это в любое время, в любом месте, за деньги или бесплатно", — заявил Фьюри-старший.

Ранее сообщалось, что глава UFC Russia ожидает, что ММА будет включено в Олимпийские игры.