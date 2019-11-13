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Отец Фьюри вызвал на бой президента UFC 

Газета.Ru + ещё 15 11 часов назад
Отец Фьюри вызвал на бой президента UFC
Фото: Reuters
Отец бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри Джон недоволен высказываниями президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайта в сторону его сына. Об этом сообщает BoxingScene.
54-летний мужчина бросил вызов главе промоушена за то, что тот заявил, что Фьюри-младшего побьют в поединке по правилам смешанных единоборств (MMA).
Стоит отметить, что отец боксера в прошлом также занимался данным видом спорта на профессиональном уровне.
"Как он может говорить об этом с такой уверенностью, если Тайсон родом из бойцовской семьи? Может, я и сам вырублю Дану с одного удара. Как он может говорить такое о моем сыне? Не можешь о нем сказать ничего хорошего, тогда просто помолчи.
Пусть он со мной так поговорит. Я готов подраться с ним. Устройте наш бой. Уверен, что я лучший в мире 54-летний мужчина — самый крепкий в этом возрасте. Так что я готов доказать это в любое время, в любом месте, за деньги или бесплатно", — заявил Фьюри-старший.
Ранее сообщалось, что глава UFC Russia ожидает, что ММА будет включено в Олимпийские игры.
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