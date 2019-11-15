Харитонова нокаутировали на турнире Bellator

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов после проигрыша британцу Линтону Васселлу в главном поединке турнира Bellator 234 в Тель-Авиве извинился в Instagram перед фанатами, заявив, что порвал связку и не смог нормально биться.

«Извиняюсь перед всеми фанатами ММА, порвал связку, сделаю операцию и вернусь…», — написал Харитонов, опубликовав также видеообращение.

По данным «Спорт-экспресс», у Харитонова перед поединком с Васселлом было три победы в Bellator подряд. Британец же, наоборот, шел на серии из трех поражений.

Однако в первом раунде Харитонов порвал связку на ноге, а во втором Васселл обездвижил его. После серии ударов по голове рефери остановил поединок. Это поражение стало для Сергея Харитонова первым за три года, напоминает издание.

«Рамблер» писал, что ранее бразильский боец MMA Радсон Калиокейн оказался частично парализован после «сушки» и поединка с бразильцем Матиосом Мендозой в Future Fighting Championships