Убитый боксер из Армении оказался решалой

Убитый в Москве тайский боксер из Армении Ашот Болян оказался «решалой». Об этом сообщает телеграм -канал «Мэш».

40-летний Болян был многократным чемпионом мира по различным версиям, чемпионом Азии и других международных турниров, рекордсменом по скорости нанесения ударов (11 за секунду).

В 2004 году он завершил спортивную карьеру, переехал в Россию, а в последнее время числился главой департамента спорта Всемирного армянского конгресса, Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и спортивного департамента Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви.

Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что за день до того Болян был застрелен у 59-го дома по Нахимовскому проспекту в Москве.

По сведениям «Мэша», Ашот Болян был участником организованной преступной группы, а именно решалой — «выбивал» долги у предпринимателей. Убит же он был именно из-из своей профессиональной деятельности — на одной из рабочих встреч «что-то пошло не так» и кто-то его «заказал».