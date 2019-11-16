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Вдова боксера Дадашева работает с юристами в США над подачей иска к атлетической комиссии 

ТАСС + ещё 4 16 часов назад
Вдова Дадашева готовится к суду в США
Фото: РИА Новости
Вдова боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина находится в США и ведет работу над подачей иска к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.
"Вдова Максима находится в США и работает с юристами над подачей иска", — сказал собеседник агентства.
Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.
Позднее семья Дадашева совместно с Федерацией бокса России объявили о желании подать иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд.
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Теги:
Бокс , Максим Дадашев
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