Чемпионка Украины по боксу трагически погибла в 18 лет 

На Украине трагически погибла чемпионка по боксу Амина Булах. О смерти 18-летней спортсменки сообщила киевская полиция.
В рапорте силовиков говорится, что Булах погибла накануне, попав под поезд Киев — Фастов. Амина шла домой из аптеки и переходила рельсы, слушая музыку в наушниках. Она не услышала приближающийся локомотив, который сбил ее насмерть.
Амина Булах — чемпионка Украины, бронзовый призер чемпионата Европы.
Отметим, что молодые люди, слушающие музыку в наушниках, все чаще погибают, поскольку не имеют возможности адекватно реагировать на окружающую обстановку.
Ранее сообщалось, что поезд сбил насмерть студента, слушающего музыку, в Ростове-на-Дону.
А в Новосибирске электричка сбила мужчину, который шел по рельсам в капюшоне и наушниках на голове.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в США неизвестный насмерть сбил легенду бокса Пернелла Уитакера