Чемпионка Украины по боксу трагически погибла в 18 лет

На Украине трагически погибла чемпионка по боксу Амина Булах. О смерти 18-летней спортсменки сообщила киевская полиция.

В рапорте силовиков говорится, что Булах погибла накануне, попав под поезд Киев — Фастов. Амина шла домой из аптеки и переходила рельсы, слушая музыку в наушниках. Она не услышала приближающийся локомотив, который сбил ее насмерть.

Амина Булах — чемпионка Украины, бронзовый призер чемпионата Европы.

Отметим, что молодые люди, слушающие музыку в наушниках, все чаще погибают, поскольку не имеют возможности адекватно реагировать на окружающую обстановку.

Ранее сообщалось , что поезд сбил насмерть студента, слушающего музыку, в Ростове-на-Дону.

А в Новосибирске электричка сбила мужчину, который шел по рельсам в капюшоне и наушниках на голове.