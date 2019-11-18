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«Профаны верили в мою победу»: Ковалев высмеял фанатов 

Рамблер + ещё 12 13 часов назад
Нокаутированный Ковалев высмеял поставивших на него
Фото: @sergeykrusherkovalev
Российский боксер Сергей Ковалев назвал профанами людей, веривших в его победу над мексиканцем Саулем Альваресом. Заявление спортсмена опубликовал Telegram-канал Life Shot.
По словам Ковалева, условия, в которых он оказался перед боем с Альваресом, не позволяли ему одержать победу.
«Невозможно было выиграть этот бой и подойти [к нему] в той форме, в которой можно одержать победу над этим кабанчиком. Кто в это все верил и кто поставил деньги, чтобы озолотиться, это алчность сыграла с вами злую шутку. Я могу смело вам сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я победю», — сказал он.
По словам спортсмена, он «залезал» в весовую категорию «муками и бессонными ночами», так как для него бой был интересен с финансовой точки зрения.
Как сообщал «Рамблер», Альварес выиграл у Ковалева поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Решающие удары мексиканец нанес россиянину в 11-м раунде и одержал победу нокаутом.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии2 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Бокс , Сергей Ковалев
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