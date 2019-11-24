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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса 

News.ru + ещё 4 10 часов назад
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Уже в первом раунде Ортис продемонстрировал всю мощь своих ударов с левой, но получил рассечение от столкновения головами. Уайлдер спокойно работал вторым номером и держал соперника на дистанции джебом. К четвёртому раунду бой принял открытый характер, а Уайлдер старался вызвать на себя огонь соперника. Ортиса же устраивал невысокий темп боя и он забрал большую часть раундов в его первой половине.
Развязка наступила в седьмом раунде. Уайлдер активизировался, но Ортис потряс его на контратаке с правой. Кубинец бросился вперёд развивать успех, но нарвался на короткий встречный кросс, от которого оказался на настиле и уже не смог подняться. Уайлдер в очередно раз отстоял свой титул.
Как сообщал News.ru, британский боец Майкл Пейдж нокаутировал итальянца Джованни Мелилло на турнире Bellator в Лондоне.
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Теги:
Бокс , Деонтей Уайлдер , Луис Ортис , Майкл Пейдж
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