Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Уже в первом раунде Ортис продемонстрировал всю мощь своих ударов с левой, но получил рассечение от столкновения головами. Уайлдер спокойно работал вторым номером и держал соперника на дистанции джебом. К четвёртому раунду бой принял открытый характер, а Уайлдер старался вызвать на себя огонь соперника. Ортиса же устраивал невысокий темп боя и он забрал большую часть раундов в его первой половине.

Развязка наступила в седьмом раунде. Уайлдер активизировался, но Ортис потряс его на контратаке с правой. Кубинец бросился вперёд развивать успех, но нарвался на короткий встречный кросс, от которого оказался на настиле и уже не смог подняться. Уайлдер в очередно раз отстоял свой титул.